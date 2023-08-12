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Лазуткин Антон Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лазуткин Михаил

Мать: Агрипина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Антоновна

Мать ребёнка: Прохорова Надежда Прохоровна

Рождение ребёнка
05.07.1937

Дочь: Войтенко Лидия Антоновна

Мать ребёнка: Прохорова Надежда Прохоровна

Смерть
Неизвестно

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