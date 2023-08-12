Лазуткин Антон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лазуткин Михаил
Мать: Агрипина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Антоновна
Мать ребёнка: Прохорова Надежда Прохоровна
Рождение ребёнка
05.07.1937
Дочь: Войтенко Лидия Антоновна
Мать ребёнка: Прохорова Надежда Прохоровна
Смерть
Неизвестно