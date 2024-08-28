Байков Андриан Спиридонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Байков Спиридон Федорович
Мать: Авдотья Кузьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Байкова Евдокия Андриановна
Мать ребёнка: Авдотья
Смерть
1855