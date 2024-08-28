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Байков Андриан Спиридонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Байков Спиридон Федорович

Мать: Авдотья Кузьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья

Рождение ребёнка
1816

Сын: Байков Федор Андрианов

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1817

Сын: Байков Степан Андрианов

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1825

Сын: Байков Петр Андрианов

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Байкова Евдокия Андриановна

Мать ребёнка: Авдотья

Смерть
1855

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