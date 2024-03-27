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Цопа Иван

Место рождения

Varva, Varvyns\'kyi district, Chernihiv Oblast, Ukraine

Дата рождения

26.01.1932

Дата смерти

08.04.1987

Пол

Мужской

Отец

Около 1908 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

1931 г.р.
1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1932

Отец: Цопа Кирилл

Мать: Ганна

Varva, Varvyns\'kyi district, Chernihiv Oblast, Ukraine
Бракосочетание
09.11.1956

Жена: Цопа Александра

Горловка, Донецкая область, Украина
Рождение ребёнка
22.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цопа Александра

Варва, Черниговская область, Украина
Рождение ребёнка
03.05.1965

Сын: Цопа Сергей Иванович

Мать ребёнка: Цопа Ольга Ивановна

Варва, Черниговская область, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цопа Ольга Ивановна

Смерть
08.04.1987
Варва, Черниговская область, Украина
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