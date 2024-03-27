Цопа Иван
Место рожденияVarva, Varvyns\'kyi district, Chernihiv Oblast, Ukraine
Дата рождения26.01.1932
Дата смерти08.04.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1932
Отец: Цопа Кирилл
Мать: Ганна
Varva, Varvyns\'kyi district, Chernihiv Oblast, Ukraine
Бракосочетание
09.11.1956
Жена: Цопа Александра
Горловка, Донецкая область, Украина
Рождение ребёнка
22.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цопа Александра
Варва, Черниговская область, Украина
Рождение ребёнка
03.05.1965
Сын: Цопа Сергей Иванович
Мать ребёнка: Цопа Ольга Ивановна
Варва, Черниговская область, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цопа Ольга Ивановна
Смерть
08.04.1987
Варва, Черниговская область, Украина