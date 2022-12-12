Синани Борис Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синани Борис Наумович

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Место рождения

Армянск, Армянск, Республика Крым

Дата рождения

1851

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Армянск, Армянск, Республика Крым
Место жительства
По 1872
г. Одесса, Украина
Место жительства
С 1872 по 1877
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1880
Короча, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
С 1917 по 1920
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
По 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
Неизвестно
Ям-Тёсово, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1920
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
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