Синани Борис Наумович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1872
г. Одесса, Украина
Место жительства
С 1872 по 1877
Место жительства
С 1880
Короча, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
С 1917 по 1920
Место жительства
По 1917
Место жительства
Неизвестно
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
Неизвестно
Ям-Тёсово, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1920