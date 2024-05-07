Салов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салова Елена Антоновна
Рождение ребёнка
21.09.?
Дочь: Ларцова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Салова Елена Антоновна
Военная награда
Неизвестно
Воинское звание - красноармеец. Призван на службу в июне 1941 года. Место службы: 1233 сп 371 сд 5 А 3 БелФ Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." Орден Отечеств... Показать все
Смерть
Неизвестно