Салов Иван Иванович 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Салов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салова Елена Антоновна

Рождение ребёнка
21.09.?

Дочь: Ларцова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Салова Елена Антоновна

Военная награда
Неизвестно
Воинское звание - красноармеец. Призван на службу в июне 1941 года. Место службы: 1233 сп 371 сд 5 А 3 БелФ Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." Орден Отечеств... Показать все
Смерть
Неизвестно

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