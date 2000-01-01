Мищенко Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мищенко Ирина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.?

Пол

Женский

Отец

1961 г.р.

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.?

Отец: Кряжев Сергей Анатольевич

Мать: Кряжева Ольга Владимирова

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