Стоцкий Виталий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стоцкий Виталий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.2006

Сын: Стоцкий Роман Витальевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
07.07.2007

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.01.2010

Сын: Стоцкий Максим Витальевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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