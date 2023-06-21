Стоцкий Виталий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.01.2006
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
07.07.2007
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.01.2010
Сын: Стоцкий Максим Витальевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности