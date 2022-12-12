Цыбезова (Савочкина) Ольга Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбезова (Савочкина) Ольга Алексеева

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Место рождения

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
13.04.1903

Муж: Цыбезов Кирилл Михайлов

Свидетели: Егор Иванов Цыбезов и Петр Флоров Цыбезов
Рождение ребёнка
23.05.1905

Сын: Цыбезов Семен Кириллов

Отец ребёнка: Цыбезов Кирилл Михайлов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.01.1907

Дочь: Ксения Кириллова

Отец ребёнка: Цыбезов Кирилл Михайлов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.04.1912

Дочь: Ирина Кириллова

Отец ребёнка: Цыбезов Кирилл Михайлов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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