Цыбезова (Савочкина) Ольга Алексеева
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.04.1903
Свидетели: Егор Иванов Цыбезов и Петр Флоров Цыбезов
Рождение ребёнка
23.05.1905
Отец ребёнка: Цыбезов Кирилл Михайлов
Рождение ребёнка
14.01.1907
Дочь: Ксения Кириллова
Отец ребёнка: Цыбезов Кирилл Михайлов
Рождение ребёнка
06.04.1912
Дочь: Ирина Кириллова
Отец ребёнка: Цыбезов Кирилл Михайлов
Смерть
Неизвестно