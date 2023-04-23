Рыкачев Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыкачев Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова (Рыкачева) Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1961

Сын: Рыкачев Юрий Викторович

Мать ребёнка: не указана

Оскуй, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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