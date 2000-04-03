Мильчакова Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения22.01.1915
Дата смерти03.04.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1941
Дочь: Ескина Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Мильчаков Иван Петрович
Рождение ребёнка
06.08.1944
Отец ребёнка: Мильчаков Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.04.2000