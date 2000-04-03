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Мильчакова Мария Дмитриевна

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Место рождения

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика

Дата рождения

22.01.1915

Дата смерти

03.04.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.09.1941

Дочь: Ескина Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Мильчаков Иван Петрович

Артенки, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.08.1944

Сын: Мильчаков Борис Иванович

Отец ребёнка: Мильчаков Иван Петрович

Артенки, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мильчаков Иван Петрович

Смерть
03.04.2000
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
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