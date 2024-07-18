Агапия-Агафья Максимовна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1858 и 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1858 и 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.07.1884
Муж: Николай Федорович
Рождение ребёнка
27.04.1891
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Николай Федорович
Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно