Агапия-Агафья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапия-Агафья Максимовна

Место рождения

Хорнзор, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Между 1858 и 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1858 и 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Хорнзор, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
07.07.1884

Муж: Николай Федорович

Рождение ребёнка
27.04.1891

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Николай Федорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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