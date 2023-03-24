Pikkarainen (Pikkarainen) Kaisa Riitta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиPikkarainen (Pikkarainen) Kaisa Riitta

Pikkarainen (Pikkarainen) Kaisa Riitta

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1834

Дата смерти

14.06.1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1857

Сын: Pikkarainen Jaakko

Отец ребёнка: Koljonen Jacob Jaakonpoika

Рождение ребёнка
01.09.1859

Сын: Pikkarainen Salomon Jaakonpoika

Отец ребёнка: Koljonen Jacob Jaakonpoika

Вяртсиля, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
14.06.1864
Вяртсиля, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.