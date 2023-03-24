Pikkarainen (Pikkarainen) Kaisa Riitta
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1834
Дата смерти14.06.1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1857
Сын: Pikkarainen Jaakko
Отец ребёнка: Koljonen Jacob Jaakonpoika
Рождение ребёнка
01.09.1859
Сын: Pikkarainen Salomon Jaakonpoika
Отец ребёнка: Koljonen Jacob Jaakonpoika
Смерть
14.06.1864