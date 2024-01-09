(Лебедева) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1960
Отец: Николай
Мать: (Лебедева) Вера
Рождение ребёнка
1989
Сын: Болотов Павел
Отец ребёнка: Болотов Сергей
Рождение ребёнка
17.04.1991
Дочь: (Болотова) Александра
Отец ребёнка: Болотов Сергей
Рождение ребёнка
17.04.1991
Сын: Болотов Илья
Отец ребёнка: Болотов Сергей
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург