(Лебедева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лебедева) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1960

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1960

Отец: Николай

Мать: (Лебедева) Вера

Рождение ребёнка
1989

Сын: Болотов Павел

Отец ребёнка: Болотов Сергей

Рождение ребёнка
17.04.1991

Дочь: (Болотова) Александра

Отец ребёнка: Болотов Сергей

Рождение ребёнка
17.04.1991

Сын: Болотов Илья

Отец ребёнка: Болотов Сергей

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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