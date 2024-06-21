Шачков Осип Самойлович 1778 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШачков Осип Самойлович

Шачков Осип Самойлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Шачков Самойло Максимов

Мать: Шачкова Пелагея Кондратьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шачкова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Шачкова Авдотья Осиповна

Мать ребёнка: Шачкова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Шачкова Анна Осиповна

Мать ребёнка: Шачкова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Шачков Андрей Осипович

Мать ребёнка: Шачкова Марфа Яковлевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.