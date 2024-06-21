Шачков Осип Самойлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шачкова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Шачкова Авдотья Осиповна
Мать ребёнка: Шачкова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Шачкова Анна Осиповна
Мать ребёнка: Шачкова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Шачкова Марфа Яковлевна
Смерть
Неизвестно