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Анна Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Иосиф Игнатов

Отец ребёнка: Игнат Максимов

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1886

Дочь: Анисья Игнатова

Отец ребёнка: Игнат Максимов

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
17.01.1888

Дочь: Фокина Ксения Игнатова

Отец ребёнка: Игнат Максимов

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
25.06.1890

Сын: Ситников Никифор Игнатов

Отец ребёнка: Игнат Максимов

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
02.06.1893

Дочь: Акилина Игнатова

Отец ребёнка: Игнат Максимов

Логвиново, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнат Максимов

Место жительства
Неизвестно
Логвиново, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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