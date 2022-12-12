Анна Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Иосиф Игнатов
Отец ребёнка: Игнат Максимов
Рождение ребёнка
01.01.1886
Дочь: Анисья Игнатова
Отец ребёнка: Игнат Максимов
Рождение ребёнка
17.01.1888
Дочь: Фокина Ксения Игнатова
Отец ребёнка: Игнат Максимов
Рождение ребёнка
25.06.1890
Отец ребёнка: Игнат Максимов
Рождение ребёнка
02.06.1893
Дочь: Акилина Игнатова
Отец ребёнка: Игнат Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнат Максимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно