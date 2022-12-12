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Балабаев Фадей Фролович

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Место рождения

Захарово, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Захарово, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.02.1923

Сын: Балабаев Василий Фадеевич

Мать ребёнка: Груничева Мария Васильевна

Захарово, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Пьянова Галина Фадеевна

Мать ребёнка: Груничева Мария Васильевна

Захарово, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Груничева Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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