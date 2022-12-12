Балабаев Фадей Фролович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1923
Сын: Балабаев Василий Фадеевич
Мать ребёнка: Груничева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Пьянова Галина Фадеевна
Мать ребёнка: Груничева Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно