Трифанов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифанов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трифанов Василий Сергеевич

Мать: Трифанова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифанов Владимир Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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