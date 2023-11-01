Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пыжева) Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Пыжев Игнатей Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Игнатей Гаврилович

Рождение ребёнка
1730

Сын: Пыжев Матвей Игнатьевич

Отец ребёнка: Пыжев Игнатей Гаврилович

Рождение ребёнка
1740

Сын: Пыжев Леон Игнатьевич

Отец ребёнка: Пыжев Игнатей Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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