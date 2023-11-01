Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пыжева) Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Пыжев Игнатей Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Пыжев Игнатей Гаврилович
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Пыжев Игнатей Гаврилович
Смерть
Неизвестно