(Баранов) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Баранов) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Емельян Григорьевич

Отец ребёнка: Баранов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баранова) Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Баранов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Баранов Григорий

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Трунова (Баранова) Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Баранов Григорий

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