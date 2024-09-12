(Баранов) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Емельян Григорьевич
Отец ребёнка: Баранов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Баранова) Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Баранов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баранов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Баранов Григорий
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Трунова (Баранова) Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Баранов Григорий