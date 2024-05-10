Огородник Леонид (Леонтий) Демьянович 18.06.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Огородник Леонид (Леонтий) Демьянович

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Место рождения

Водички, Хмельницька область

Дата рождения

18.06.1917

Дата смерти

28.01.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1917

Отец: Огородник Демьян Иванович

Мать: Огородник Евгения Матвеевна

Водички, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огородник Эдуард Леонтьевич

Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жирун Огородник Майя Леонтьевна

Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
20.12.1939

Дочь: Домиловская Лилия Леонидовна

Мать ребёнка: Огородник (Титова) Елена Матвеевна

Бракосочетание
30.01.1947

Жена: Огородник (Титова) Елена Матвеевна

Исток, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
28.01.1994

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