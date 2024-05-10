Огородник Леонид (Леонтий) Демьянович
Место рождения
Дата рождения18.06.1917
Дата смерти28.01.1994
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1917
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огородник Эдуард Леонтьевич
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жирун Огородник Майя Леонтьевна
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1939
Дочь: Домиловская Лилия Леонидовна
Мать ребёнка: Огородник (Титова) Елена Матвеевна
Бракосочетание
30.01.1947
Исток, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
28.01.1994