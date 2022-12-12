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Подрезов Семен Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1903 ст.

Сын: Подрезов Павел Семенович

Мать ребёнка: Подрезова Елена Николаевна

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1903 ст.
Валуйки, Валуйский, Белгородская область
На 1903 год - мещанин города Валуйки Воронежской губернии.
Рождение ребёнка
03.11.1904 ст.

Сын: Подрезов Михаил Семенович

Мать ребёнка: Подрезова Елена Николаевна

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви Феодосии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подрезова Елена Николаевна

Смерть
Неизвестно
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