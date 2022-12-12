Подрезов Семен Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1903 ст.
Мать ребёнка: Подрезова Елена Николаевна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1903 ст.
Валуйки, Валуйский, Белгородская область
На 1903 год - мещанин города Валуйки Воронежской губернии.
Рождение ребёнка
03.11.1904 ст.
Сын: Подрезов Михаил Семенович
Мать ребёнка: Подрезова Елена Николаевна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви Феодосии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно