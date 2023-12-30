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Миронов Фёдор Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
06.09.2008

Сын: Миронов Вадим Фёдорович

Мать ребёнка: Миронова Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
17.11.2010

Сын: Миронов Виктор Фёдорович

Мать ребёнка: Миронова Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
08.05.2016

Сын: Миронов Даниил Фёдорович

Мать ребёнка: Миронова Ольга Владимировна

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