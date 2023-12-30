Миронов Фёдор Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.2008
Мать ребёнка: Миронова Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
17.11.2010
Мать ребёнка: Миронова Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
08.05.2016
Мать ребёнка: Миронова Ольга Владимировна