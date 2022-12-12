Яркова (Чичигина) Надежда Васильевна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти17.05.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
1907
Рождение ребёнка
26.09.1908
Отец ребёнка: Ярков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Ярков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
18.02.1914
Дочь: Яркова Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Ярков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
17.10.1915
Дочь: Куклина Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Ярков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
27.02.?
Дочь: Новикова Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Ярков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярков Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Ярков Дмитрий Иванович
Смерть
17.05.1960
Москва, город федерального значения Москва