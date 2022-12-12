Яркова (Чичигина) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яркова (Чичигина) Надежда Васильевна

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Место рождения

Мышенское, Ступино, Московская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

17.05.1960

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Чичигин Василий Семенович

Мать: Чичигина Ксения Васильевна

Мышенское, Ступино, Московская область
Бракосочетание
1907

Муж: Ярков Дмитрий Иванович

Починки, город областного подчинения Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
26.09.1908

Сын: Ярков Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Ярков Дмитрий Иванович

Починки, город областного подчинения Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Ярков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Ярков Дмитрий Иванович

Починки, город областного подчинения Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
18.02.1914

Дочь: Яркова Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Ярков Дмитрий Иванович

Починки, город областного подчинения Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
17.10.1915

Дочь: Куклина Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Ярков Дмитрий Иванович

Починки, город областного подчинения Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
27.02.?

Дочь: Новикова Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Ярков Дмитрий Иванович

Починки, город областного подчинения Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярков Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Ярков Дмитрий Иванович

Починки, город областного подчинения Ступино, Московская область
Смерть
17.05.1960
Москва, город федерального значения Москва
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