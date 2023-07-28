Полывяный Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полывяный Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полывяный Николай Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полывяная Екатерина григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полывяный Станислав григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полывяная Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1938

Сын: Полывяный Евгений Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Млынище, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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