Полывяный Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полывяный Николай Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полывяная Екатерина григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полывяный Станислав григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полывяная Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1938
Сын: Полывяный Евгений Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Млынище, Житомирська область
Смерть
Неизвестно