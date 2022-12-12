Колобовникова Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Колобовников Алексей Зиновьевич
Отец ребёнка: Колобовников Зиновий Иванович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Неонила Зиновьевна
Отец ребёнка: Колобовников Зиновий Иванович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Прасковья Зиновьевна
Отец ребёнка: Колобовников Зиновий Иванович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Екатерина Зиновьевна
Отец ребёнка: Колобовников Зиновий Иванович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Колобовников Степан Зиновьевич
Отец ребёнка: Колобовников Зиновий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно