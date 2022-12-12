Колобовникова Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолобовникова Александра Алексеевна

Колобовникова Александра Алексеевна

avatar

Место рождения

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Колобовников Алексей Зиновьевич

Отец ребёнка: Колобовников Зиновий Иванович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Неонила Зиновьевна

Отец ребёнка: Колобовников Зиновий Иванович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Прасковья Зиновьевна

Отец ребёнка: Колобовников Зиновий Иванович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Екатерина Зиновьевна

Отец ребёнка: Колобовников Зиновий Иванович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Колобовников Степан Зиновьевич

Отец ребёнка: Колобовников Зиновий Иванович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колобовников Зиновий Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close