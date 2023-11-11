Сапрыкина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапрыкина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапрыкин Виктор Константинович

Отец ребёнка: Сапрыкин Константин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сапрыкина) Вера Константиновна

Отец ребёнка: Сапрыкин Константин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапрыкин Константин Иванович

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