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(Barnstein) Lillian

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Место рождения

Massachusetts, USA

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Муж

1901 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: Barnstein Raffell

Мать: Barnstein Fannie

Massachusetts, USA
Рождение ребёнка
Около 1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Barnstein Sidney

Massachusetts, USA
Рождение ребёнка
Около 1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Barnstein Sidney

Massachusetts, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
176 Mills Street, Malden, Middlesex, Massachusetts, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Barnstein Sidney

Смерть
Неизвестно
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