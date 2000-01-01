(Barnstein) Lillian
Место рожденияMassachusetts, USA
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Отец: Barnstein Raffell
Мать: Barnstein Fannie
Massachusetts, USA
Рождение ребёнка
Около 1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Barnstein Sidney
Massachusetts, USA
Рождение ребёнка
Около 1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Barnstein Sidney
Massachusetts, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
176 Mills Street, Malden, Middlesex, Massachusetts, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Barnstein Sidney
Смерть
Неизвестно