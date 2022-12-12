Абрамова (Соколкина) Пелагия
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Соколкин Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1893
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1895
Сын: Гавриков Он Же Абрамов Тимофей
Отец ребёнка: Гавриков Он Же Абрамов Федот
Рождение ребёнка
06.08.1911
Сын: Гавриков Григорий
Отец ребёнка: Гавриков Он Же Абрамов Федот
Рождение ребёнка
20.04.1913
Дочь: Елисавета
Отец ребёнка: Гавриков Он Же Абрамов Федот
Рождение ребёнка
09.10.1915
Дочь: Коновалова Анна
Отец ребёнка: Гавриков Он Же Абрамов Федот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параша
Отец ребёнка: Гавриков Он Же Абрамов Федот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганя
Отец ребёнка: Гавриков Он Же Абрамов Федот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Семен
Отец ребёнка: Гавриков Он Же Абрамов Федот
Смерть
Неизвестно