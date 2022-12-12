Абрамова (Соколкина) Пелагия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Соколкина) Пелагия

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Место рождения

Беляево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Соколкин Семен

Мать: не указана

Беляево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
10.11.1893

Муж: Гавриков Он Же Абрамов Федот

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Гавриков Он Же Абрамов Тимофей

Отец ребёнка: Гавриков Он Же Абрамов Федот

Рождение ребёнка
06.08.1911

Сын: Гавриков Григорий

Отец ребёнка: Гавриков Он Же Абрамов Федот

Рождение ребёнка
20.04.1913

Дочь: Елисавета

Отец ребёнка: Гавриков Он Же Абрамов Федот

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.10.1915

Дочь: Коновалова Анна

Отец ребёнка: Гавриков Он Же Абрамов Федот

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параша

Отец ребёнка: Гавриков Он Же Абрамов Федот

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганя

Отец ребёнка: Гавриков Он Же Абрамов Федот

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Семен

Отец ребёнка: Гавриков Он Же Абрамов Федот

Смерть
Неизвестно
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