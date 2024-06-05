Минаев Степан Минаевич
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Минай Родионович
Мать: Лукерья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Минаева Дарья Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Минаева) Ефимия Степановна
Мать ребёнка: Минаева Дарья Мироновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минаева Дарья Мироновна
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин сельца Мостового помещиков Евграфа Алексеевича Ивашкина, Климента Гавриловича Голикова
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Минаева Дарья Мироновна
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Минаева Дарья Мироновна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Минаев Никифор Степанович
Мать ребёнка: Минаева Дарья Мироновна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Минаева) Ирина Степановна
Мать ребёнка: Минаева Дарья Мироновна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Минаева Дарья Мироновна
Смерть
Неизвестно