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Минаев Степан Минаевич

Место рождения

Костриченка, Киреевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Минай Родионович

Мать: Лукерья Ивановна

Костриченка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минаева Прасковья Фадеевна

Развод
Неизвестно

Жена: Минаева Дарья Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Минаева) Ефимия Степановна

Мать ребёнка: Минаева Дарья Мироновна

Костриченка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минаева Дарья Мироновна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин сельца Мостового помещиков Евграфа Алексеевича Ивашкина, Климента Гавриловича Голикова
Рождение ребёнка
1805

Сын: Минаев Моисей Степанович

Мать ребёнка: Минаева Дарья Мироновна

Костриченка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Минаев Зот Степанович

Мать ребёнка: Минаева Дарья Мироновна

Костриченка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Минаев Никифор Степанович

Мать ребёнка: Минаева Дарья Мироновна

Костриченка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Минаева) Ирина Степановна

Мать ребёнка: Минаева Дарья Мироновна

Костриченка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Минаев Фёдор Степанович

Мать ребёнка: Минаева Дарья Мироновна

Костриченка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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