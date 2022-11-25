Кукушкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукушкин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1902

Сын: Кукушкин Яков Иванович

Мать ребёнка: Кукушкина Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кукушкина Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахарова Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Кукушкина Анастасия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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