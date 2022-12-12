Нейман (Тунева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1928
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Тунев Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.1889
Церковный приход: Екатерининский. Социальный статус жениха: телеграфист 3го разряда Екатеринбургской телеграфной станции Социальный статус невесты: мещанка
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Neuman Ludwig Reinhhold
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Гилёва Нина Людвиговна
Отец ребёнка: Neuman Ludwig Reinhhold
Смерть
1928