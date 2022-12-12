Нейман (Тунева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нейман (Тунева) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Тунев Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
26.04.1889

Муж: Neuman Ludwig Reinhhold

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Церковный приход: Екатерининский. Социальный статус жениха: телеграфист 3го разряда Екатеринбургской телеграфной станции Социальный статус невесты: мещанка
Рождение ребёнка
1890

Сын: Нейман Борис Людвигович

Отец ребёнка: Neuman Ludwig Reinhhold

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Гилёва Нина Людвиговна

Отец ребёнка: Neuman Ludwig Reinhhold

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
1928
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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