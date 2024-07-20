Вигуро Костюшкевичь Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Толпыго Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волк-Леванович Елеонора Адамовна
Отец ребёнка: Вигуро Костюшкевичь Адам Иванович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Вигуро Петр Адамович
Отец ребёнка: Вигуро Костюшкевичь Адам Иванович
Могилёвская губерния чериковскии уезд имение лочатик
Смерть
Неизвестно