Вигуро Костюшкевичь Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вигуро Костюшкевичь Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Толпыго Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волк-Леванович Елеонора Адамовна

Отец ребёнка: Вигуро Костюшкевичь Адам Иванович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Вигуро Петр Адамович

Отец ребёнка: Вигуро Костюшкевичь Адам Иванович

Могилёвская губерния чериковскии уезд имение лочатик
Смерть
Неизвестно

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