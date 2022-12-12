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Черезов Федор Еремеевич

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Черезов Павел Федорович

Мать ребёнка: Черезова Ксения Дмитриевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Целуева Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Черезова Ксения Дмитриевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Клинникова Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Черезова Ксения Дмитриевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.01.1883 ст.

Сын: Черезов Василий Федорович

Мать ребёнка: Черезова Ксения Дмитриевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черезова Ксения Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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