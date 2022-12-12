Черезов Федор Еремеевич
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Черезова Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Целуева Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Черезова Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Клинникова Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Черезова Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.01.1883 ст.
Сын: Черезов Василий Федорович
Мать ребёнка: Черезова Ксения Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно