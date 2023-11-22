Кондратьева Лукерья Емельяновна
Место рожденияВитебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Кондратьева Ксения Емельяновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Кондратьева Мария Емельяновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно