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Кондратьева Лукерья Емельяновна

Место рождения

Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Рождение ребёнка
1901

Сын: Кондратьев Федор Ильич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Кондратьева Ксения Емельяновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Кондратьева Мария Емельяновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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