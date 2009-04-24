Соляник Арина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоляник Арина Андреевна

Соляник Арина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.2009

Пол

Женский

Отец

1971 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.2009

Отец: Юков Андрей Владимирович

Мать: Соляник Елена

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close