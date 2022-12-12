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Межина Ирина Ивановна

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Место рождения

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.03.1972

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1972

Отец: Межин Иван Михайлович

Мать: Межина Клавдия Борисовна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.06.1993

Муж: Иголкин Александр

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.01.1994

Сын: Иголкин Антон Александрович

Отец ребёнка: Иголкин Александр

Рождение ребёнка
06.08.1998

Сын: Иголкин Степан Александрович

Отец ребёнка: Иголкин Александр

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