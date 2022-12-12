Межина Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.03.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1972
Отец: Межин Иван Михайлович
Мать: Межина Клавдия Борисовна
Бракосочетание
26.06.1993
Муж: Иголкин Александр
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.01.1994
Сын: Иголкин Антон Александрович
Отец ребёнка: Иголкин Александр
Рождение ребёнка
06.08.1998
Сын: Иголкин Степан Александрович
Отец ребёнка: Иголкин Александр