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Сергеев Федор Филиппович

Место рождения

План, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1918 г.р.
1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
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Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Сергеев Филипп

Мать: не указана

План, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Сергеев Алексей Федорович

Мать ребёнка: не указана

План, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Сергеев Анатолий Федорович

Мать ребёнка: не указана

План, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

План, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Верхозим, Кузнецкий район, Пензенская область

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