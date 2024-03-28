Сергеев Федор Филиппович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Сергеев Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Сергеев Алексей Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Сергеев Анатолий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Верхозим, Кузнецкий район, Пензенская область