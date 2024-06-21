Корчуганов Андрей Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1885
Дочь: Корчуганова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Корчуганова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1888 ст.
Сын: Корчуганов Иван Андреевич
Мать ребёнка: Корчуганова Анастасия Алексеевна
Смерть
Неизвестно