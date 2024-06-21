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Корчуганов Андрей Яковлевич

Место рождения

Борцово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Борцово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.05.1885

Дочь: Корчуганова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Корчуганова Анастасия Алексеевна

Борцово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1888 ст.

Сын: Корчуганов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Корчуганова Анастасия Алексеевна

Борцово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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