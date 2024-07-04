Петроченко Василий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петроченко Василий Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1930

Дата смерти

06.12.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1930

Отец: Петроченко Никифор

Мать: Петроченко Анна

Рождение ребёнка
18.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петроченко (Воропаева) Анна Романовна

Черное, Балашиха, Московская область
Смерть
06.12.1992

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