Петроченко Василий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1930
Дата смерти06.12.1992
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1930
Отец: Петроченко Никифор
Мать: Петроченко Анна
Рождение ребёнка
18.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петроченко (Воропаева) Анна Романовна
Черное, Балашиха, Московская область
Смерть
06.12.1992