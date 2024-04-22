Боровкова (Параева) Вера Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1887 ст.
Отец ребёнка: Боровков Иван Павлович
Рождение ребёнка
24.08.1889 ст.
Дочь: Боровкова Васса Ивановна
Отец ребёнка: Боровков Иван Павлович
Рождение ребёнка
22.09.1891 ст.
Отец ребёнка: Боровков Иван Павлович
Рождение ребёнка
25.09.1897 ст.
Сын: Боровков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Боровков Иван Павлович
Рождение ребёнка
13.09.1901 ст.
Отец ребёнка: Боровков Иван Павлович
Рождение ребёнка
01.01.1904 ст.
Дочь: Боровкова Маланья Ивановна
Отец ребёнка: Боровков Иван Павлович
Рождение ребёнка
31.07.1905 ст.
Дочь: Боровкова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Боровков Иван Павлович
Рождение ребёнка
06.03.1908 ст.
Дочь: Боровкова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Боровков Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно