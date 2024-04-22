Боровкова (Параева) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова (Параева) Вера Петровна

Место рождения

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.07.1887 ст.

Сын: Боровков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Боровков Иван Павлович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.08.1889 ст.

Дочь: Боровкова Васса Ивановна

Отец ребёнка: Боровков Иван Павлович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1891 ст.

Сын: Боровков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Боровков Иван Павлович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1897 ст.

Сын: Боровков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Боровков Иван Павлович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.09.1901 ст.

Сын: Боровков Павел Иванович

Отец ребёнка: Боровков Иван Павлович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1904 ст.

Дочь: Боровкова Маланья Ивановна

Отец ребёнка: Боровков Иван Павлович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
31.07.1905 ст.

Дочь: Боровкова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Боровков Иван Павлович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1908 ст.

Дочь: Боровкова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Боровков Иван Павлович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровков Иван Павлович

Смерть
Неизвестно
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