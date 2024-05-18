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Тарасов Сергей Валентинович

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Место рождения

Ванзетур, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

25.01.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1957

Отец: Бакшеев Валентин Алексеевич

Мать: Тарасова Прасковья Васильевна

Ванзетур, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Рождение ребёнка
17.10.1981

Дочь: Возова Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Тарасова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
15.10.1982

Сын: Тарасов Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
06.03.1985

Дочь: Тарасова Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Тарасова Татьяна Владимировна

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