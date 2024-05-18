Тарасов Сергей Валентинович
Место рождения
Дата рождения25.01.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Рождение ребёнка
17.10.1981
Дочь: Возова Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Тарасова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
15.10.1982
Сын: Тарасов Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
06.03.1985
Дочь: Тарасова Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Тарасова Татьяна Владимировна