Ложкина (Горкунова) Клавдия
Место рожденияЧелябинская обл., Троицк
Дата рождения13.10.1938
Дата смерти25.01.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1938
Отец: Гаркунов Александр
Свидетельство о рождении №Р2354321* XIII041 634382 выдан Троицким ЗАГС НКВД
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ложкин Дмитрий
Образование
Неизвестно
Окончила 7 классов женской гимназии в г.Троицк
Работа или профессия
С 10.05.1956 по 07.04.1958
рабочая на Троицкой ГРЭС участок №ТО | строительное управление Троицкая ГРЭС
Рождение ребёнка
02.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ложкин Дмитрий
Работа или профессия
С 20.12.1958 по 19.10.1960
штукатур-маляр | зачислена дояркой в отделение "Октябрьское", переведена штукатуром-маляром
Рождение ребёнка
15.12.1959
Дочь: Эргашова (Ложкина) Надежда
Отец ребёнка: Ложкин Дмитрий
Работа или профессия
С 29.09.1961 по 31.07.1962
штукатур 2 разряда, 3 разряда | Ахангаранское стройуправление №1 трест УзбекШахтоСтрой
Работа или профессия
С 20.03.1963 по 15.04.1963
Работа или профессия
С 10.05.1963 по 04.05.1964
бетонщица | Завод ЖБИ-8
Работа или профессия
С 09.06.1964 по 15.07.1964
санитарка инфекционного отделения | Рудненская гор. больница
Работа или профессия
С 23.07.1964 по 24.07.1964
маляр-штукатур | 5 дистанция зданий и соотужений
Работа или профессия
С 01.08.1964 по 18.05.1965
рабочая в цех | Кустанайский комбинат строительных материалов и конструкций
Работа или профессия
С 07.10.1965 по 02.01.1969
арматурщица | Трест Алмалыксвинецстрой
Работа или профессия
С 01.04.1971 по 24.06.1984
штукатур | Среднечирчикский РСЦ 46
Работа или профессия
С 12.07.1984 по 12.06.1986
рабочая | совхоз "Октябрь"
Работа или профессия
С 05.07.1986 по 01.09.1994
вахтер, уборщица | завод "Экран"
Смерть
25.01.1998
Причина смерти: рак
Похороны
Неизвестно