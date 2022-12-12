Панина (Петрова) Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.09.1871 ст.
Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872 ст.
Дочь: Панина Вера Александровна
Отец ребёнка: Панин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1874 ст.
Сын: Панин Николай Александрович
Отец ребёнка: Панин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
23.07.1875
Сын: Панин Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Панин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
20.03.1877 ст.
Сын: Панин Василий Александрович
Отец ребёнка: Панин Александр Васильевич
Ширяевская, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880 ст.
Дочь: Панина Александра Александровна
Отец ребёнка: Панин Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно