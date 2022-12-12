Панина (Петрова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина (Петрова) Александра Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.09.1871 ст.

Муж: Панин Александр Васильевич

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872 ст.

Дочь: Панина Вера Александровна

Отец ребёнка: Панин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1874 ст.

Сын: Панин Николай Александрович

Отец ребёнка: Панин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
23.07.1875

Сын: Панин Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Панин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
20.03.1877 ст.

Сын: Панин Василий Александрович

Отец ребёнка: Панин Александр Васильевич

Ширяевская, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880 ст.

Дочь: Панина Александра Александровна

Отец ребёнка: Панин Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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