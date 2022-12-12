Карпова (Медведева) Матрёна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Медведева) Матрёна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1907

Дата смерти

10.04.1985

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1907

Отец: Медведев Григорий

Мать: Медведева Анна Дементьевна

Бракосочетание
1924

Муж: Карпов Евлампий Максимович

дер. Белая, Чарышский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.05.1925

Сын: Карпов Максим Евлампьевич

Отец ребёнка: Карпов Евлампий Максимович

Кедровка, Абинский с/с, Чарышский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.07.1931

Дочь: Байкалова Хавронья Евлампьевна

Отец ребёнка: Карпов Евлампий Максимович

Кедровка, Абинский с/с, Чарышский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.03.1934

Дочь: Литвинова Евдокия Евлампьевна

Отец ребёнка: Карпов Евлампий Максимович

Нижний Имек, Таштыпский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
16.11.1936

Дочь: Хасаншина Зинаида Евлампьевна

Отец ребёнка: Карпов Евлампий Максимович

Смерть
10.04.1985
Абаза, город Абаза, Республика Хакасия
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