Карпова (Медведева) Матрёна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1907
Дата смерти10.04.1985
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1907
Отец: Медведев Григорий
Бракосочетание
1924
дер. Белая, Чарышский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.05.1925
Сын: Карпов Максим Евлампьевич
Отец ребёнка: Карпов Евлампий Максимович
Кедровка, Абинский с/с, Чарышский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.07.1931
Дочь: Байкалова Хавронья Евлампьевна
Отец ребёнка: Карпов Евлампий Максимович
Кедровка, Абинский с/с, Чарышский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.03.1934
Дочь: Литвинова Евдокия Евлампьевна
Отец ребёнка: Карпов Евлампий Максимович
Нижний Имек, Таштыпский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
16.11.1936
Дочь: Хасаншина Зинаида Евлампьевна
Отец ребёнка: Карпов Евлампий Максимович
Смерть
10.04.1985
Абаза, город Абаза, Республика Хакасия