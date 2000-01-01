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Тимуршин Руслан Ринатович
Тимуршин Руслан Ринатович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1977
Пол
Мужской
Отец
Тимуршин Ринат
Мать
Тимуршина (Гайнутдинова) Надия Никандоровна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1977
Отец:
Тимуршин Ринат
Мать:
Тимуршина Надия Никандоровна
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