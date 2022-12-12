Направник Эдуард Францевич
Место рожденияБышть, Чехия
Дата рождения02.08.1839
Дата смерти10.11.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бышть, Чехия
Место жительства
С 1839 по 1850
Бышть, Чехия
Место жительства
С 1850 по 1861
Прага, Чехия
Место жительства
С 1861 по 1916
Смерть
10.11.1916