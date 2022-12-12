Направник Эдуард Францевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Направник Эдуард Францевич

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Место рождения

Бышть, Чехия

Дата рождения

02.08.1839

Дата смерти

10.11.1916

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бышть, Чехия
Место жительства
С 1839 по 1850
Бышть, Чехия
Место жительства
С 1850 по 1861
Прага, Чехия
Место жительства
С 1861 по 1916
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
10.11.1916
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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