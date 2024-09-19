Селищев Игнат Иванович
Место рожденияМалобыково
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Селищев Иван Тихонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Селищева Настасья Измайловна
Рождение ребёнка
После 1850
Мать ребёнка: Селищева Настасья Измайловна
Рождение ребёнка
После 1850
Сын: Селищев Дмитрий Игнатович
Мать ребёнка: Селищева Настасья Измайловна
Смерть
Неизвестно