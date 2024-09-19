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Селищев Игнат Иванович

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Место рождения

Малобыково

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Селищев Иван Тихонович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селищева Настасья Измайловна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Селищев Федот Игнатович

Мать ребёнка: Селищева Настасья Измайловна

Малобыково, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Селищев Никита Игнатович

Мать ребёнка: Селищева Настасья Измайловна

Малобыково, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Селищев Дмитрий Игнатович

Мать ребёнка: Селищева Настасья Измайловна

Малобыково, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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