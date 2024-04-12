Перваков Матвей Ануфриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перваков Матвей Ануфриев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1673

Дата смерти

29.03.1748

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673

Отец: Перваков Ануфрий Феофанов

Мать: не указана

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1677
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, д. Тимшина | РГАДА 1209-1-9275
Место жительства
1705
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, д. Тимшина | РГАДА ф. 1209, оп.1, д.9277 | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Рождение ребёнка
1708

Дочь: Первакова Ефимия Матвеева

Мать ребёнка: Первакова Мария Никитина

Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Перваков Савва Матвеев

Мать ребёнка: Первакова Мария Никитина

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Анна Матвеева

Мать ребёнка: Первакова Мария Никитина

Рождение ребёнка
1715

Дочь: Домна Матвеева

Мать ребёнка: Первакова Мария Никитина

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1715
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, деревня Тимшина | ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Место жительства
1719
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, д. Тимшина | ф.350 оп.2, д. 1461 (1719) | Сказки помещичьих, церковных, монастырских и метрополичьих крестьян Камаревского, Похрянского, Левиченского, Скульнев...
Упоминание
1744
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина | ф.203, оп.747, д. 99 Исповедные ведомости Сергиевской церкви с. Ивановского 1744 | <p> Normal 0 false false false RU X-... Показать все
Смерть
29.03.1748
Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.745, д. 605 Метрическая Коломенского уезда 1748 | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
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