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Халявин Сергей Васильевич

Место рождения

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

11.06.1961

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1961

Отец: Халявин Василий Николаевич

Мать: Халявина Нина Петровна

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.10.1983

Дочь: Бетехтина Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Халявина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халявин Максим Сергеевич

Мать ребёнка: Халявина Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халявина Татьяна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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