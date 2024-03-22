Халявин Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения11.06.1961
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1961
Отец: Халявин Василий Николаевич
Мать: Халявина Нина Петровна
Рождение ребёнка
17.10.1983
Дочь: Бетехтина Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Халявина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Халявина Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область