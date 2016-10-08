Келка Александр Викторович 18.10.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКелка Александр Викторович

Келка Александр Викторович

Место рождения

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

18.10.1950

Дата смерти

08.10.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ИЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1950

Отец: Келка (Келкка) Виктор Андреевич

Мать: Келка (Сягина) Клавдия Васильевна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Келка (Паренькова) Лилия Николаевна

Рождение ребёнка
09.10.1973

Дочь: Кабыжакова (Келка) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Келка (Паренькова) Лилия Николаевна

Рождение ребёнка
04.03.1999

Дочь: Келка Ангелина Александровна

Мать ребёнка: Плотникова Людмила

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
08.10.2016
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.