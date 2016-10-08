Келка Александр Викторович
Место рождения
Дата рождения18.10.1950
Дата смерти08.10.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плотникова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1973
Дочь: Кабыжакова (Келка) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Келка (Паренькова) Лилия Николаевна
Рождение ребёнка
04.03.1999
Дочь: Келка Ангелина Александровна
Мать ребёнка: Плотникова Людмила
Смерть
08.10.2016